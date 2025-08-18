Elazığ'da Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Elazığ'da Boğulma Olayı: Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Elazığ'ın Ağın ilçesinde serinlemek amacıyla baraj gölüne giren 20 yaşındaki Abdullah Aslan, boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine yapılan ihbar sonrası ekipler sevk edildi ve genç, sudan çıkarıldı.

Olay, Ağın ilçesine bağlı Taşpınar köyü Marina mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Aslan (20) serinlemek için Keban Baraj Gölü'ne girdi. Genç bir süre sonra suda kaybolurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Şahsın cansız bedeni, ekipler tarafından bulunarak sudan çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından Aslan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
