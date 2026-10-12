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Elazığ'da bisiklet sürücüsü aracın kapısına tutunarak tehlikeli şekilde ilerledi

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Elazığ'da Elazığ-Pertek kara yolunda kimliği bilinmeyen bir bisiklet sürücüsü, seyir halindeki hafif ticari aracın kapı tarafına tutunarak bir süre trafikte ilerledi. Tehlikeli anlar, farklı bir aracın içindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da aracın kapı tarafına tutunarak seyir eden bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Olay, Elazığ-Pertek kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir bisiklet sürücü, seyir halindeki hafif ticari araca tutunarak bir süre trafikte ilerledi. Trafikte yaşanan tehlikeli anlar, farklı bir aracın içerisinde bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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