Elazığ'da asayiş uygulamaları: 288 olayda 376 şahıs yakalandı

Elazığ'da bir haftada meydana gelen 288 asayiş olayında 376 şahıs yakalanırken 29 şahıs tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 21-28 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan haftalık asayiş bültenini yayımladı. Bültende yer alan bilgilere göre, kent genelinde meydana gelen 288 olayda 376 şahıs yakalandı. 29 kişi de tutuklandı. Çalışmalarda 61 bin 376 şahıs ve 23 bin 209 araç denetlendi. Kontrol edilen araçlardan, 2 bin 783'üne cezai işlem uygulanırken 226 araç da trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 33 adet trafik kazasında 50 kişinin yaralandı.

Yapılan çalışmalarda, 9 adet tabanca, 8 adet tüfek, 65 adet fişek/kartuş, 6 adet mühimmat, 6 adet kesici alet, 829,95 gram esrar, 1.517 gram kubar esrar, 34,15 gram metamfetamin, 141,4 gram bonzai hammaddesi, 1.537,45 gram bonzai, 1.586 adet sentetik ecza ve ecstasy, 109,6 gram kannabinoit, 130 ml sıvı kannabinoit, 20 gram anason, 22,5 gram etil alkol, 146 gram kokain, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca çalıntı olarak da 1 adet motosiklet yakalandı. Öte yandan kayıp olarak aranan 5 şahsın, bulunduğu bildirildi. - ELAZIĞ