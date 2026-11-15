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Elazığ'da binada gaz zehirlenmesi panik yarattı, 2'si çocuk 6 kişi tedaviye alındı

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Elazığ'da binada gaz zehirlenmesi panik yarattı, 2'si çocuk 6 kişi tedaviye alındı Haber Videosunu İzle
Elazığ'da binada gaz zehirlenmesi panik yarattı, 2'si çocuk 6 kişi tedaviye alındı
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Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde bir binada doğal gaz zehirlenmesi yaşandı; 2'si çocuk 6 kişi kusma ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Durumları hafif olan kişiler Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, doğalgaz ekipleri binada kontrol yaptı.

Elazığ'da bir binada meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi, paniğe neden oldu. Olayda 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Doğukent Mahallesi Itri Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşaması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumları hafif olan 6 kişi tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğal gaz ekipleri, binada kontrol çalışması yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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