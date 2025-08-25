Elazığ'da Bina Havalandırma Boşluğunda Yangın Çıktı

Elazığ'da bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, İzzetpaşa Mahallesi Hacı Kaya Sokak'taki 5 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, odun ve kartonların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ