Haberler

Elazığ'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Elazığ'da Bıçaklı ve Silahlı Kavga: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Yurtbaşı Beldesi Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bıçak ve pompalı tüfek kullanıldı. Olayda 2 kişi bıçakla, 1 kişi ise tüfekle vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde önlem alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı

Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de! Bu tarihe kadar sıfırlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
AVM tuvaletinde sabun bulamayınca aynayı yumrukladı

AVM tuvaletinde sabun bulamayınca bakın ne yaptı?
Hastaneden ambulansla Meclis'e mi geldi? İYİ Partili Şefik Çirkin'in 'hayır' oyu için dikkat çeken iddia

İYİ Partili vekil hasta yatağından kalktı hayır oyu verdi

Depremzedeleri ziyaret eden belediye başkanına şok: Canını zor kurtardı

Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
MHP'li başkan 'PKK'lı' deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi

MHP'li isimden Bahçeli'nin çabalarını boşa düşürecek adım
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı

Piyasaların odaklandığı veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi