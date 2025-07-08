Elazığ'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı

Elazığ'da Beton Mikseri Devrildi: 1 Yaralı
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Elazığ-Malatya kara yolunda beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada, 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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