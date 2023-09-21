Elazığ'da Belediye Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in Aracı Kurşunlandı

Elazığ Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi ve Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Cafer Yeşil'in otomobili gece Yıldızbağları Mahallesi'nde park halindeyken kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Yeşil'in şehir dışında olduğu sırada gerçekleşen saldırıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

ELAZIĞ Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki otomobiline kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi Beylerbeyi Sokak'ta meydana geldi. Elazığ Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi ve Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Cafer Yeşil'in park halindeki içinde kimsenin bulunmadığı otomobiline 2 el ateş edildi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde inceleme yapan ekipler, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.