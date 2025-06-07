Elazığ'da Bayram Trafik Denetimleri Devam Ediyor

Elazığ'da Bayram Trafik Denetimleri Devam Ediyor
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Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin giriş ve çıkış noktalarında trafik denetimlerine devam ediyor. Sürücülere kutlama ve ikram yapılırken, belgeleri eksik olanlara cezai işlem uygulanıyor.

Elazığ'da polis ekiplerinden bayram denetimi

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkış noktalarında bayram denetimleri devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kurban Bayramı'nda da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, kentin giriş ve çıkış noktalarında trafik denetimi yaptı. Uygulamada araçlar ekipler tarafından tek tek durdurulurken önce sürücülerin bayramları kutlandı ve ardından evrakları kontrol edildi. Evraklarda eksiği olan, emniyet kemeri takmayan ve ihlali olan sürücülere gerekli cezai işlem uygulandı. Yolculuk yapan vatandaşlara, ekipler tarafından şeker ve kolonya ikramı yapılırken trafik kurallarının bulunduğu broşür verildi.

Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - 3.Sayfa
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