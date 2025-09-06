Haberler

Elazığ'da Başkomiserin Eşini Başka Biriyle Görmesi Sonucu Cinayet

Elazığ'da bir başkomiser, evinde eşini başka bir şahısla görebilmesi üzerine O.Ö.'yü tabancasıyla vurarak öldürdü. Olayın ardından başkomiser adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da evinde eşini bir başka şahısla gören ve tabancasıyla şahsı vurarak öldüren başkomiser hakkında çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, adli kontrol kararı verildi.

Olay, dün Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Başkomiser M.K. öğle vakti evine geldi. İçeri giren M.K., içeride O.Ö. (44) ile karşılaştı. Bunun üzerine çıkan kavga sonucunda, başkomiser belinden çıkardığı silahla defalarca ateş etti. O.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan başkomiser, İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
