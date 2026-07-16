Elazığ'da babasıyla baraj gölüne giren genç boğuldu

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren baba, oğlu ve bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Baba ile diğer şahıs kendi imkanlarıyla kurtulurken, suda kaybolan 18 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Kovancılar ilçesi Muratbağı köyü Keban Baraj Gölü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında serinlemek amacıyla baraj gölüne giren baba, 18 yaşındaki oğlu Arda İpek ve yanlarındaki bir kişi suda çırpınmaya başladı. Baba ve diğer şahıs, kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, 18 yaşındaki Arda İpek gözden kayboldu. Kıyıya çıkanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, gencin kaybolduğu noktada koordineli bir arama kurtarma çalışması başlattı. Dalgıç polislerin ve arama kurtarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 18 yaşındaki Arda İpek'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı