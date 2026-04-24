Elazığ'da baca yangını korkuttu

Elazığ'da bir iş yerinde çıkan ve kısa süreli paniğe neden olan baca yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokantanın bacasında bir anda alev aldı. Dumanlardın yükseldiğini göre iş yeri çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Ekipler tarafından kontrol altın alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı