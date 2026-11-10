Elazığ'da babasını bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Elazığ'da babasını öldüren 16 yaşındaki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gece Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre eve alkollü gelen Yücel B. (39), evde çıkan tartışmada eşine şiddet uygulamaya başladı. Bu sırada oğlu 16 yaşındaki oğlu U.E.B. araya girmek istedi. Burada çıkan tartışmada U.E.B., babasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen U.E.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı