Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı - Haberler

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Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da ayılar arı kovanlarını parçaladı

Elazığ'da ayıların saldırısına uğrayan arı kovanları parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da ayıların saldırısına uğrayan arı kovanları parçalanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Palu ilçesine bağlı Güllüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık işiyle uğraşan Murat Karakaya, 4 arı kovanını köy yakınlarında dağlık araziye bıraktı. Araziye koyduğu kovanları 1 gün sonra kontrole giden Karakaya, kovanların tamamının kırılarak parçalandığını gördü. Yapılan incelemede kovanların ayılar tarafından parçalandığı anlaşıldı.

Murat Karakaya, "Benim şu an 100 kovanım var. Ayılar evimin yüz metre yakınına gelmiş. Gece saatlerinde en iyi 4 kovanımı parçalamışlar. 200 metre ilerde ise bir arkadaşımın 2 kovanını daha parçalamışlar. Benim zararım şu an 5 bin lira" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Murat Karakaya, Karakaya, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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