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Elazığ'da Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı

Elazığ'da Atlı Jandarma Timi Göreve Başladı
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Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Atlı Jandarma Timi göreve başladı. Vatandaşların atlı birliğe ilgisi büyük oldu.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde 'Atlı Jandarma Timi' göreve başladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, Atlı Jandarma Timi tarihi Harput Mahallesi'nde göreve başladı. Vatandaşlar atlı birliklere büyük ilgi gösterdi. Kimisi severken kimisi ise fotoğraf çektirdi. Atlı jandarma ekiplerinin, görevine aralıklarla devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Harput

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