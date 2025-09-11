Haberler

Elazığ'da Atlı Jandarma Birlikleri Tarihi Harput Mahallesi'nde Görevde

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan gönderilen atlı jandarma birlikleri, Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi ve Cip Mesire Alanı'nda denetim ve güvenlik hizmeti yürütüyor. Vatandaşlar atlı jandarma birlikleriyle fotoğraf çektirdi.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi ve Cip Mesire alanı Atlı Jandarma Timi'ne emanet.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ'ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların giremediği yerlerde görev alması için gönderilen atlı jandarma birlikleri, tarihi Harput Mahallesi ve Cip Mesire Alanında denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan atlı jandarma birlikleri Harput ve Cip Mesire alanında bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
