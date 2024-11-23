Elazığ'da Asılsız Kadına Şiddet İhbari Paniğe Neden Oldu

Elazığ'da 112 çağrı merkezine gelen bir adreste kadına şiddet, silahlı yaralama ve evi ateşe verme ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine giden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yaptığı incelemede ihbarın asılsız olduğunu öğrendi.

Olay, Çatalçeşme TOKİ konutları 2. Etap'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye gece saatlerinde 112 çağrı merkezine bir evde kadına şiddet, silahlı yaralama ve daha sonra evi ateşe verme ihbarı geldi. Bunun üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hakarete geçti. Olay yerine giden ekipler, belirtilen adreste böyle bir olay yaşanmadığını ve ihbarın asılsız olduğunu öğrendi. Olay yerinde gerekli incelemeleri yapan ekipler daha sonra adresten ayrıldı.

Öte yandan ekipler yaptığı araştırmada ihbarda bulunulan numaranın, ihbardan sonra kullanıma kapatıldığını belirledi. - ELAZIĞ