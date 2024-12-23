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Elazığ'da Asayiş Uygulamaları Sonucu 233 Olay Meydana Geldi

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Elazığ'da 16-23 Aralık tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamalarında 233 olay meydana geldi. 187 şahıs yakalanırken, 68 bin 142 kişi ile 24 bin 800 araç kontrol edildi. Kaçak malzemelere yönelik operasyonlarda ise çeşitli uyuşturucular ve kaçak et ele geçirildi.

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 233 olayda 187 şahıs yakalanırken, 68 bin 142 kişinin ise araması gerçekleştirildi.

Elazığ Valiliği 16-23 Aralık arasındaki asayiş verilerini açıkladı. Buna göre kentte 233 olay meydana gelirken, 187 şahıs yakalandı, 12'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş uygulamalarında 68 bin 142 kişi ile 24 bin 800 araç kontrol edildi. Araması olan 53 şahıs yakalanırken 18 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kontrol edilen 24 bin 280 araçtan 2 bin 571'ine cezai işlem cezai işlem uygulanırken 129 araç trafikten men edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 7 adet tabanca, 2 adet tüfek, 41 adet fişek, 2 adet kesici alet ele geçirilirken zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 515,89 gram esrar, 7,45 gram metamfetamin, 18 gram bonzai ve 1 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Öte yandan, 20 kilogram kaçak nargile tütünü, 3 bin 200 adet dolu makaron, 2 adet muhtelif kazı malzemesi ve 5 bin 880 kilogram büyükbaş ve küçükbaşa ait kaçak et ele geçirildi. Kentte meydana gelen 21 trafik kazasında 39 kişi yaralanırken, bu süre zarfında kaybolan 13 şahıs bulundu. Ayrıca 1 adet çalıntı otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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