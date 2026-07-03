Elazığ'da arazi yangını ekiplerin müdahalesi sürüyor

Elazığ merkeze bağlı Poyraz köyü mevkiindeki arazide çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Elazığ'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kuruyan otların alev alması sonucu bir arazi yangını meydana geldi. Merkeze bağlı Poyraz Köyü mevkiindeki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı