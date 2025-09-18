Haberler

Elazığ'da Araçla Darp Olayı

Elazığ'da Araçla Darp Olayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kimliği belirsiz 5 kişi, husumetlilerinin yolunu kesip darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da kimliği tespit edilemeyen şahıslar, araçla husumetlilerinin yolunu kesip darp etmeye başladı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle Geçer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri tespit edilemeyen 5 şahıs, daha önce tartıştıkları ortaya çıkan 3 kişinin yolunu araçla keserek darp etmeye başladı. Bir süre kavga eden grup esnafların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinen kaçtı. Olayı gören esnafların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilerek yaralanan kişiler, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma

TFF'ye gidiyor! O ismin istifasını isteyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'li şarkıcı D4vd'nin aracında bulunan cesedin kimliği belli oldu

Ünlü şarkıcının arabasında bulunan cesedin kimliği belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.