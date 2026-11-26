Elazığ'da aracın motorunda çıkan yangını itfaiye söndürdü, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Elazığ'ın Mustafapaşa Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle alev aldığı belirtildi. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; araçta maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.
Elazığ'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan araçta hasar oluştu.
Olay, Mustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir araç henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Aracını yol kenarına çeken sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı