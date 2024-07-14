Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Sivrice-Gözeli yolunda meydana gelen kazada, aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sivrice-Gözeli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Sarbaz (52) idaresindeki 51 ES 058 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, Sarbaz hayatını kaybetti. Sarbaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Sivrice Elazığ Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks

FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks

 Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title