Elazığ'da araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi hayatını kaybetti
Elazığ'ın Sivrice-Gözeli yolunda meydana gelen kazada, aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Elazığ'da aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Sivrice-Gözeli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Sarbaz (52) idaresindeki 51 ES 058 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, Sarbaz hayatını kaybetti. Sarbaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ