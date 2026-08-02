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Elazığ’da anız ve bahçe yangını

Elazığ’da anız ve bahçe yangını
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Elazığ’ın Sütlüce köyünde çıkan anız ve bahçe yangınana müdahale sürüyor.

Elazığ'ın Sütlüce köyünde çıkan anız ve bahçe yangınana müdahale sürüyor.

Olay, merkeze bağlı Sütlücü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaların bulunduğu mevkide anız yangını çıktı. Yangın kısa sürede yayılarak bahçe ve ağaçlık alanlara sıçradı. İlk müdaheleyi köylüler traktörler yardımıyla yaptı. Ardından bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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