Elazığ-Bingöl Karayolunda Tır Alevlere Teslim Oldu

Elazığ-Bingöl kara yolunda alevlere teslim olan tır küle döndü.

Olay, dün gece Elazığ-Bingöl kara yolu üzerinde Karakoçan ilçesi Kuruca ve Bulgurcuk köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 23 AFP 695 plakalı tırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Seyir halindeyken araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının etkisiyle tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı