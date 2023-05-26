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Elazığ'da ağır hasarlı yapıların yıkımı başladı

Elazığ'da ağır hasarlı yapıların yıkımı başladı

3. Sayfa Haberleri

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar gören bir yapıda yıkım çalışması başladı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 6 Şubatta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerde ağır hasar gören bir yapıda yıkım çalışması başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elazığ'da başlatılan hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi'nde ağır hasar gören bir binada yıkım çalışmaları Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu'nun de destekleriyle başladı. İş makinelerinin girdiği alanda, vatandaşların rahatsız olmaması için de azami gayret gösteriliyor. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elazığ 3. Sayfa Haberler

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