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Elazığ'da Ağır Hasarlı Bina Kepçe ile Yıkıldı

Elazığ'da Ağır Hasarlı Bina Kepçe ile Yıkıldı
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Elazığ'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina, kepçe ile yıkıldı. Yıkım sırasında kepçe operatörü, fırlayan taşlardan kurtulmak için araçtan atladı.

Elazığ'da ağır hasarlı 5 katlı bina, kepçenin tek dokunuşu ile yerle bir oldu. Kepçe operatörü, taş parçalarından araçtan atlayarak kurtuldu.

Olay, merkez Sürsürü Mahallesi Kanalboyu bölgesinde yaşandı. 6 Şubat 2023'te Maraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı için bölgeye kepçe yönlendirildi. İş makinesinin yardımı ile başlayan yıkımda bina, kepçenin tek dokunuşu ile yerle bir oldu. Kepçe operatörü, yıkımda fırlayan taş parçalarından araçtan atlayarak kurtulmaya çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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