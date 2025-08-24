Elazığ'da Ağaçla Çarpan Araç Hurdaya Döndü, Sürücü Ağır Yaralı

Elazığ'da meydana gelen kazada ağaca çarpan Fiat Tofaş marka araç hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolu Gezin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T.K. idaresindeki 23 ABB 284 plakalı Fiat Tofaş marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken, sürücü ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ