Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Abartı Egzozlu 180 Araca Ceza

Elazığ'da Abartı Egzozlu 180 Araca Ceza
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da polis ekipleri, abartı egzoz kullanan 180 araca ceza keserken, il genelinde gürültü ve hava kirliliğine sebep olan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda abart egzoz bulunun 180 araca ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle 'Abartı Egzoz' olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanarak gürültüye ve hava kirliliğine yol açarak vatandaşların huzurunu bozan araçlara yönelik ağustos ve eylül aylarında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, 180 araca cezai işlem uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Hava Kirliliği Politika 3-sayfa trafik Çevre Hukuk Polis

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! 'Oğlumun katili onlar' deyip 4 isim sıraladı

Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
Ukrayna bir kez daha Rusya ile barış görüşmelerini reddetti

Ateşkesi reddettiler, savaş kızışabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAHAR yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 18. Bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 1 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA DEPREM: 30 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });