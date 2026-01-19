Haberler

Abart egzoz kullanan Fiat Tofaş sürücüsüne 11 bin lira ceza

Elazığ'da yapılan trafik denetimlerinde abart egzoz kullanan Fiat Tofaş sürücüsüne 11 bin 629 lira para cezası kesildi.

Elazığ'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde abart egzoz kullanan Fiat Tofaş sürücüsüne 11 bin 629 lira para cezası uygulandı.

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Olgunlar Mahallesi Adalet Sokak'ta seyir halinde denetim yapan ekipler, abart egzoz takılı Tofaş marka 23 DG 878 plakalı aracı tespit etti. Bunun üzerine araç sürücüsüne 11 bin 629 TL para cezası uygulandı.

Denetimlerin sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
