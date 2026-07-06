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Elazığ'da yılın ilk 6 ayında bin 679 kaza meydana geldi: 4 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da yılın ilk 6 ayında bin 679 kaza meydana geldi: 4 kişi hayatını kaybetti
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Elazığ'da yılın ilk 6 ayında meydana gelen bin 679 trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, bin 226 kişi yaralandı. Kazaların 730'u ölümlü ve yaralanmalı, 949'u ise maddi hasarlı olarak kaydedildi.

Elazığ'da yılın ilk 6 aylık trafik kaza bilançosu açıklandı. Bu süre içinde meydana gelen bin 679 kazada 4 kişi hayatını kaybederken, bin 226 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ'da son 6 ayda bin 679 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, bin 226 kişi de yaralandı. Kazaların 730'u ölümlü ve yaralanmalı olurken, 949'u ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Ocak ayında maddi hasarlı 70, ölümlü ve yaralanmalı 186, ölü sayısı 2, yaralı sayısı ise 117 oldu. Şubat ayında maddi hasarlı 102, ölümlü ve yaralanmalı 133, ölü sayısı 1, yaralı sayısı ise 160 kişi oldu. Mart ayında maddi hasarlı 129, ölümlü ve yaralanmalı 164, yaralı sayısı ise 229 kişi olarak kaydedilirken, nisan ayında maddi hasarlı 84, yaralanmalı 142, yaralı sayısının ise 134 kişi olduğu açıklandı. Mayıs ayında maddi hasarlı 150, ölümlü ve yaralanmalı 166, ölü sayısı 1 olurken, yaralı sayısı ise 258 oldu. Haziran ayında maddi hasarlı 196, ölümlü ve yaralanmalı 155 kişi olurken 332 kişi de yaralandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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