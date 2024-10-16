Elazığ'da 5,9 Büyüklüğündeki Deprem Anı Güvenlik Kamerasında
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'da da şiddetle hissedildi. Deprem anı ve panik halindeki vatandaşlar, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Meydana 5,9 büyüklüğündeki deprem anı ve vatandaşların kapışması, Elazığ Şehir Hastanesi güvenlik kameralarına yansıdı.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ'da şiddetli hissedildi. Meydana gelen deprem anı ve vatandaşların panik içerisinde kaçışması Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ