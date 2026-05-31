Eşini öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Elazığ'da askeri personel Murat Ç., yurt dışı görevinden döndüğü eşi Derya Ç. ile tartıştıktan sonra 4 yaşındaki çocuğunun yanında tabancayla eşini öldürdü. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınıp sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşini öldüren koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün, Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'ta bulunan bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Ç., yurt dışı görevinden izne döndüğü memleketi Elazığ'da, geçimsizlik yaşadığı eşi Derya Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç., 4 yaşındaki çocuğu evdeyken eşine tabancayla peş peşe ateş etti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eşini öldüren Murat Ç., polis ekipleri tarafından bina içerisinde gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Derya Ç.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan Murat Ç., İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme karşısına çıkan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
