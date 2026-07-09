Elazığ'da ev yangını söndürüldü

Elazığ'da bir evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin pencerelerden dışarı sıçradığı yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilendiği öğrenilen bir kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı