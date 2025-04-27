Elazığ'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem anı, bir araç galerisine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Elazığ Valiliği, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.

DEPREM ANI KAMERALARDA

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, bir araç galerisine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında galerideki araçların şiddetli şekilde sallandığı görülüyor.

ÇEVRE KENTLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, Elazığ'ın yanı sıra; Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan ve Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.