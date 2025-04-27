Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

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Elazığ'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin anı, bir araç galerisine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde deprem sırasında galerideki araçların şiddetle sallandığı görülüyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem anı, bir araç galerisine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Elazığ Valiliği, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.

DEPREM ANI KAMERALARDA

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, bir araç galerisine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem anında galerideki araçların şiddetli şekilde sallandığı görülüyor.

ÇEVRE KENTLERDE DE HİSSEDİLDİ

Öte yandan deprem, Elazığ'ın yanı sıra; Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan ve Sivas gibi çevre illerden de hissedildi.

Elazığ'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVertigo:

Araçların depremden haberi yok, kamerayı avizeye takmışlar sanki

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Haber YorumlarıTEK YOL:

Araçlar mi sallaniyor kamera mi ? Nasıl engelli nasıl engelli sorma

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Haber YorumlarıZargana Necmi:

Başlığı görünce araçlar takla falan atmak üzereydi galiba diyerekten izledim. Sayın editör kamera sallanmış olmasın?

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Haber Yorumlarıb8xs9brf4h:

Gariban bir memleket haftada bir sallanıyor İstanbul 2 kez sallandı diye gündem hergün İstanbul Neyse Rabbim beterinden saklasın inşallah

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