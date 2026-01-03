Haberler

Elazığ Valiliği: "Herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır"

Elazığ'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik, olayda herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı. AFAD ve 112 ekipleri depremin etkilerini takip etmektedir.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Baskil ilçemizde 3 Ocak 2026 tarihinde saat 20.27'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

