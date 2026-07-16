Haberler

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 22.52'de gerçekleşen depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 22.52'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 11kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından herhangi olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

IBAN mağdurlarının beklediği haber, Meclis'ten geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu

Vatandaş şikayetçi oldu, belediyenin milyonluk araçlarına el konuldu
Eskişehir'de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1'i polis 7 yaralı

Kavgada çok sayıda kişi yaralandı! Aralarında polis de var
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu nasıl bir rezilliktir! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam

Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücrete dev ara zam! Herkese rahat nefes aldırır
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
Asena Keskinci yeni filmi için tesettüre girdi

Tesettüre girdi! Kim olduğunu öğrenince şaşıracaksınız