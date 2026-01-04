Haberler

Elazığ'da kapalı köy yollarında çalışmalar sürüyor

Elazığ'da kapalı köy yollarında çalışmalar sürüyor
Güncelleme:
Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında 27 köy yolunda çalışmalarını sürdürüyor. 90 araç ve 120 personelle yürütülen çalışmalarla yüzlerce yol ulaşıma açıldı.

Elazığ'da karla mücadele kapsamında 27 köy yolunda çalışmalar sürüyor.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde sürdürülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. 90 araç ve 120 personel ile süren çalışmalarda yüzlerce yol ulaşıma açılırken 27 köy yolunda ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

