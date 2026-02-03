Haberler

Elazığ'da 233 okul önü ve çevresi denetlendi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 223 okul önü ve çevresinde uygulama gerçekleştirildi. 41 ekip ve 88 personel ile gerçekleştirilen uygulamalarda, 550 şahıs ve 108 servis aracı sorgulandı. Ayrıca, işyerleri, parklar ve metruk binalar da denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından sömestr tatilinin sona ermesi münasebetiyle il genelinde bulunan toplam 223 okul önü ve çevrelerinde uygulama yapıldı. 41 ekip ve 88 personel ile yapılan çalışmalarda, 550 şahıs, 108 servis aracı sorgulanırken 98 işyeri, 45 park/bahçe ve 43 metruk bina denetlendi. Yapılan denetimlerde; 9 araca idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ELAZIĞ

