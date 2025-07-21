Elazığ'da 223 Asayiş Olayı: 151 Gözaltı, 21 Tutuklama

Elazığ'da son bir haftada meydana gelen 223 asayiş olayında 151 kişi yakalanırken 21'i tutuklandı.

Elazığ Valiliği, 14-21 Temmuz tarihlerinde meydana gelen haftalık asayiş olaylarını açıkladı. Buna göre, son bir haftada 223 olay meydana gelirken 151 şahıs yakalandı. 21 şahsın tutuklandığı, 17 kişiyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Çalışmalarda 67 bin 429 şahıs ve 26 bin 98 araç denetlendi. Kontrol edilen 13 bin 327 araçtan 2 bin 532'sine cezai işlem uygulanırken 168 araç da trafikten men edildi. Yapılan çalışmalarda, 3 tabanca, 2 tüfek, 15 adet fişek, 2 adet kesici alet, 51 gram esrar, 5 bin 62 gram kubar esrar, 3.46 gram kokain, 12,64 gram metamfetamin, 350.61 gram bonzai, 2 gram bonzai ham maddesi, 4 adet sentetik ecza ve ecstasy, 551 kök kenevir, 50 gram kenevir tohumu, 446,6 kannabinoit maddesi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 180 adet kaçak ilaç, 15 bin adet faturasız çay malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, kentte meydana gelen 60 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybederken, 97 kişi de yaralandı. - ELAZIĞ