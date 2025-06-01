Elazığ'da 15 Yaşındaki Çocuk Ailesine Ateş Açtı: Baba Hayatını Kaybetti, Anne Ağır Yaralı

Elazığ'da 15 Yaşındaki Çocuk Ailesine Ateş Açtı: Baba Hayatını Kaybetti, Anne Ağır Yaralı
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Elazığ'ın Palu ilçesinde 15 yaşındaki K.K., ailesiyle tartıştıktan sonra babasının silahını alarak ateş açtı. Olayda baba hayatını kaybederken anne ağır yaralandı.

Elazığ'da 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı ailesine kurşun yağdırdı. Olayda güvenlik korucusu baba hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı.

Olay, Palu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki K.K. ile ailesi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında K.K., güvenlik korucusu babası Gençosman K.'ya ait silahı alarak ateş etmeye başladı. Olayda baba Gençosman K. olay yerinde hayatını kaybederken. anne G.K. ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Palu Devlet Hastanesine kaldırılan anne G.K., ardından Elazığ'a sevk edildi. Hayatını kaybeden baba Gençosman K.'nın cenazesi cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. K.K. ekipler tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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