Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da 15 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 15 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki Muhammet Meralöz, bahçede komşuları tarafından ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elazığ'da 15 gündür haber alınamayan yaşlı adam, bahçede komşuları tarafından ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 gündür kendisinden haber alınmayan 71 yaşındaki Muhammet Meralöz, bahçede komşuları tarafından yerde hareketsiz bir şekilde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı bildirildi.

Şahsın, 4 yıl önce Ankara'dan memleketi Elazığ'a gelerek yerleştiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Elazığ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks

FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks

 Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız

 Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title