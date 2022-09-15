Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ 3. sayfa haberleri... Ukrayna'dan gelen Ahıska Türkü şifayı Elazığ'da buldu

3. Sayfa Haberleri

Elazığ 3. sayfa haberleri... Ukrayna'dan gelen Ahıska Türkü şifayı Elazığ'da buldu

Elazığ haber: Ukrayna'daki savaş bölgesinden tahliye edilerek Elazığ'a getirilen Ahıska Türkü, şifayı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde buldu.

Ukrayna'daki savaş bölgesinden tahliye edilerek Elazığ'a getirilen Ahıska Türkü, şifayı Fethi Sekin Şehir Hastanesinde buldu.

Ukrayna'da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan Ahıska Türkleri, tahliye edilerek Elazığ'a getirilmiş ve Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirilmişti. Burada yaşayan bir vatandaş, desteksiz yürüyememe ve boyun ağrıları şikayetleri ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğine müracaat etti. Hastanede ayrıntılı muayene ve tetkiklerde hastanın boynunda tümör olduğu saptandı. Beyin ve sinir cerrahisi kliniğinde başarıyla ameliyatı yapılan hasta, sağlığına kavuştu.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Demir, "Boynundaki tümörün etkisiyle omurgada kırık ve açılanma gelişen hastamız ayakta durmakta güçlük çekiyor ve desteksiz yürüyemiyordu. Yaptığımız detaylı muayene ve tetkiklerle boynundaki tümörün hastadaki şikayetlere sebep olduğunu saptadık. Hastamızı ameliyat ederek baş ile boyun omurlarını sabitledik ve omuriliğe bası yapan tümörünü çıkardık. Başvurduğunda ayakta durmakta güçlük çeken ve desteksiz yürüyemeyen hastamızı yürüyerek taburcu ettik" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fethi Sekin Ukrayna Elazığ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title