Haberler

El freni çekilmesi unutulan otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı

El freni çekilmesi unutulan otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde el freni çekilmediği için hareket eden otomobil, istinat duvarından düştü. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde el freni çekilmesi unutulan otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 808. sokakta bulunan park halindeki aracın arka koltuğunda oturan Ayşe E., ve Emine U., otomobilin aniden hareket etmesiyle panik yaşadı.

El freninin çekilmediği fark edilen aracın kapısını açarak atlayan Emine U'nun ayağının üzerinden otomobilin tekeri geçti. Hızla ilerleyen araç daha sonra istinat duvarından aşağıya düştü. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Ayşe E'de yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı

Kavurucu sıcaklar ülkeyi fena vurdu! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti

Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü, hayatını kaybetti
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit için ev hapsi kararı

Gözaltına alınan CHP'li başkan için mahkeme kararını verdi
Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu

Eskişehir'de şüpheli olay: Genç adam evinde ölü bulundu
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü
Yeğeni ilk kez açıkladı! İşte Kadir İnanır'ın vasiyeti

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var