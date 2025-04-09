El freni tutmayan beton mikseri müstakil eve böyle çarptı

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde el freni tutmayan beton mikseri, müstakil eve çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün park halinde bırakarak indiği beton mikseri, el freni tutmayınca hareket etti. İlerleyen beton mikseri, müstakil bir eve çarparak durabildi. Olayda can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.