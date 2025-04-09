El Freni Tutmayan Beton Mikseri Müstakil Eve Çarptı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, el freni tutmayan beton mikseri müstakil bir eve çarparak durdu. Olayda maddi hasar meydana gelirken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
El freni tutmayan beton mikseri müstakil eve böyle çarptı
ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde el freni tutmayan beton mikseri, müstakil eve çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.
Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsünün park halinde bırakarak indiği beton mikseri, el freni tutmayınca hareket etti. İlerleyen beton mikseri, müstakil bir eve çarparak durabildi. Olayda can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa