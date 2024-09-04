El freni tam çekilmeyen Maliye aracı sitenin bahçesine uçtu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, el freni tam çekilmeyen Maliye'ye ait araç, yokuş aşağı hareket ederek bir sitenin bahçesine uçtu. Çocukların sokakta oyun oynadığı sırada meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 13: 00 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Paşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Maliye'de görevli bir kişi, kullandığı aracı sokaktaki yokuşa park etti. El freni tam çekilmeyen araç, sürücü uzaklaştıktan bir süre sonra hareket etti. Giderek hızlanan araç, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra sokağın karşısında bulunan istinat duvarından bir sitenin bahçesine uçarak ters döndü. Çocukların sokakta oynadığı sırada yaşanan kazada olası bir faciadan dönüldü. Otomobil çekiciyle kaza yerinden çıkarıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.