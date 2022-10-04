El freni çekilmeyen toplu taşıma aracı mezarlığa girdi

Adana'da sürücü park ettiği toplu taşıma aracının el frenini çekmeye unutunca araç mezarlığa girerek durabildi.

Edinilen bilgiye göre kaza Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir toplu taşıma sürücüsü aracı park etti. Ancak el frenini çekmeye unuttu. Bu nedenle araç hareket edip Kurttepe Mezarlığına girip ağaca çarparak durabildi. Sabah toplu taşıma sürücüsü kalkıp aracına binmek istediğinde ise onu bulamadı. Sürücü aracına bir süre sonra evinin yakınındaki mezarlığa girmiş halde buldu. Araçta maddi hasar oluştu. - ADANA