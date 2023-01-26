El Bab'da DEAŞ operasyonu! 16 terörist yakalandı, 15'i tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin El Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı ile ortak düzenlediği terör operasyonunda, sözde 'kadı' olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu toplam 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 15 kişi tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Suriye Görev Gücü danışmanlığında yapılan istihbari çalışma neticesinde, yerel adli makamların koordinesinde El Bab Yerel Güvenlik Teşkilatı ile ortak terör operasyonu düzenlendi. 16 TERÖRİST YAKALANDI Operasyonda, örgüt içerisinde sözde kadı olarak faaliyet gösteren teröristin de aralarında bulunduğu toplam 16 DEAŞ silahlı terör örgütü mensubu yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 2 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 85 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. 15 KİŞİ TUTUKLANDI Gaziantep Valiliği, işlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 15 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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