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Ekvador'da Cezaevinde İsyan: 15 Ölü, 14 Yaralı

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Ekvador'un Guayaquil şehrindeki Litoral cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyan sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri isyanın ardından cezaevinin kontrolünü sağladı ve 9 mahkum hakkında cinayet suçlaması yapıldı.

Ekvador'da cezaevinde isyan çıkması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un Guayaquil şehrinde bulunan ülkenin en büyük cezaevi Litoral'de isyan çıktı. Dün sabah saatlerinde mahkumlar arasında yaşanan çatışmada 15 kişinin öldüğü, 14 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Güvenlik güçleri birkaç saat sonra hapishanenin kontrolünü yeniden ele geçirirken, cezaevinde geniş çaplı bir arama gerçekleştirildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, olaylarla bağlantılı 9 mahkum hakkında cinayet suçlaması yapılacağı ifade edildi.

Ülkenin en tehlikeli hapishanelerinden biri olan Litoral'in müdürü Mara Daniela Icaza, Eylül ayında evine giderken aracına düzenlenen silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Cezaevinde Temmuz 2023'te yaşanan isyanda ise 31 kişi hayatını kaybetmişti. - GUAYAQUIL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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