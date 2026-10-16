Ekrem İmamoğlu savunmasında İstiklal Marşı dizelerini okudu, duruşma yarına ertelendi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuklu yargılanan ve iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. Duruşmada İstiklal Marşı'nın "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım" dizelerini okuyan İmamoğlu, "Bayılıyorum buna ya. Bayılıyorum yani. Bunu benim için yazdı diyorum biliyor musunuz?" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 36. gününde iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu savunma yaptı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da katıldı.

Savunmasının 3. gününde Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığı sürecinde kentin sağlıklı ve güvenli gelişmesi için görevini yaptığını ve bu sebeple tutuklandığını iddia ederek, "Bu elbette tesadüf değil. Tercihin nedeni açıktır. Kent rantlarını yöneterek sermaye transferi yapan bir dönem içerisindeydik çünkü. Şehir plancıları bugüne kadar aldıkları yerel kararlarla, planlama süreçleriyle ve bilimsel itirazlarıyla çok sayıda rant projesinin önüne durmuştur. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde kamu yararına aykırı çevreyi, yaşam alanlarını tehdit eden projeler bu sayede ya durduruldu ya da değiştirildi" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, İstiklal Marşı'nın "Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım" dizelerini duruşma salonunda okuyarak, "Bayılıyorum buna ya. Bayılıyorum yani. Bunu benim için yazdı diyorum biliyor musunuz?" dedi.

Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun savunması ile devam edilmek üzere yarına ertelendi. Yarın görülecek olan duruşmada İmamoğlu'nun savunmasını tamamlaması ve çapraz sorgusuna geçilmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı