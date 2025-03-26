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Ekrem İmamoğlu protestolarında safını belli etti
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Seneler önce oyunculuğu bırakarak ABD'ye yerleşen Tolga Karel, Özgür Özel'in boykot çağrısına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Karel, "Milleti, gencecik insanları sokağa döktünüz; yetmedi, Türkiye'nin gözbebeği markaları karalıyorsunuz" yorumunda bulundu.

2005-2010 yıllarında ekrana gelen 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da oyunculuk mesleğini bırakarak şimdi eşi Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti. Karel, son dönemlerde sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi, siyaset ve gündeme dair ne varsa sık sık yorum yapıyor.

"GENCECİK İNSANLARI SOKAĞA DÖKTÜNÜZ"

Tolga Karel, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki gösterdi. Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı: "Milleti, gencecik insanları sokağa döktünüz; yetmedi, Türkiye'nin gözbebeği markaları karalıyorsunuz yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sükûnetli ve peygamber sabrı gösteriyor. Hukuku tanımıyorsunuz, kanunu tanımıyorsunuz ben daha ne diyeyim."

Ekrem İmamoğlu protestolarında safını belli etti

Bir sonraki paylaşımına ise Karel, "Bugün Amerika Türkiye'den yumurta ithalatına başladı. Adamlar çıkmış Türk markalarını boykot ediyorlar. Allah size akıl fikir versin inadına Erdoğan"

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıAli :

Senin ben taaaaaaaaaaaa a............. oe

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Haber YorumlarıSer_hat:

La angut Amerika'da TIR filosunu kurdun yaşıyorsun. Gel burada kur da devletine vergini ver. Boş adam...

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

ucakta kendini tatmin ederken yakalanıp toatlanan şahıs kanaat önderi oldu bir kesime :)

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

kim çocuğunun polise molotof, balta, asit atmasını isterse, bu gösterileri o desteklesin, çocuğunu kendi göndersin

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

tutankamona: eğer bu tatmin matmin olayına gireceksen bence chp binalarından hiççç çıkamazsın haberin olsun::) mesela sarıgül kimle yakalandı ya da nur bilge serter ve baykal desem... devam edeyim mi:)) aykut erdoğduyu vs söyleyeyim ya da en iyisimi en iyisi mi sen bu konulara hiççç girme:)

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Haberler. Com sırada kimin destek açıklaması var bülent ersoy mu yoksa tatlıses mi

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Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

yoruma gerek yok boş

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

Tolganın takipçisiyim asla boş bi adam değil , destekleri için teşekkür ederim.

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Haber Yorumlarıpeder ozonyo:

Bravo ,helal olsun gerçek vatansever insanlar böyle düşünmeli.

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Haber Yorumlarıoguz ates:

bu adamı seviyorum doğru konuşuyor

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